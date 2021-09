Regeni, Palazzotto in Commissione: ‘Con Egitto rapporti in via di normalizzazione’. Di Maio: ‘Non è vero, dal 2019 nessuna visita di Stato’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Botta e risposta in Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni tra il presidente Erasmo Palazzotto ed il ministro degli Affari esteri e per la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Tema dello scontro “il processo abbastanza avanzato di normalizzazione dei rapporti, sia politici sia commerciali, tra Italia ed Egitto” denunciato da Palazzotto. “Io non vedo nessuna normalizzazione, mi dispiace” ha replicato Di Maio. Ma nel corso dell’ultima audizione della Commissione, prima della stesura della relazione finale, il presidente Palazzotto è tornato sul tema, rivolgendo domande al Ministero Di Maio. “A parte il fatto che non è stato più convocato il ‘Business ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Botta e risposta inparlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giuliotra il presidente Erasmoed il ministro degli Affari esteri e per la Cooperazione internazionale, Luigi Di. Tema dello scontro “il processo abbastanza avanzato di normalizzazione dei, sia politici sia commerciali, tra Italia ed” denunciato da. “Io non vedonormalizzazione, mi dispiace” ha replicato Di. Ma nel corso dell’ultima audizione della, prima della stesura della relazione finale, il presidenteè tornato sul tema, rivolgendo domande al Ministero Di. “A parte il fatto che non è stato più convocato il ‘Business ...

Advertising

JaufrRudel2 : Onorevole Erasmo Palazzotto tra tante chiacchiere ha ben capito quale è il problema nell'assassinio di Giulio Regeni! - AgnelloMistico : RT @FedericoDezzani: Per essere sicuri che gli assassini britannici di Regeni rimangano impuniti, la commissione parlamentare d'inchiesta a… - SelenaRampi1992 : RT @FedericoDezzani: Per essere sicuri che gli assassini britannici di Regeni rimangano impuniti, la commissione parlamentare d'inchiesta a… - comedian72 : RT @FedericoDezzani: Per essere sicuri che gli assassini britannici di Regeni rimangano impuniti, la commissione parlamentare d'inchiesta a… - AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: Per essere sicuri che gli assassini britannici di Regeni rimangano impuniti, la commissione parlamentare d'inchiesta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Palazzotto Caso Regeni, Di Maio alla commissione d'inchiesta: "Giusto tenere l'ambasciatore al Cairo" stata l'ultima audizione prevista dalla commissione parlamentare d'inchiesta istituita per avvicinarsi alla verità sul caso di Giulio Regeni . Il deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto , presidente della commissione, dopo aver ricostruito quanto accaduto al ricercatore italiano ucciso al Cairo da "apparati di sicurezza di ...

Lucano condannato, le reazioni politiche "Una sentenza che lascia stupefatti", scrive sui social Erasmo Palazzotto (Sinistra italiana), deputato e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni - . Un ...

Giulio Regeni, Di Maio: “Progressi con Egitto insufficienti, ma loro collaborazione in alcuni casi utile Il Fatto Quotidiano Mimmo Lucano condannato, ecco le reazioni del mondo politico Salvini: "Giornalisti guardoni non si indignano?". Fratoianni: "Siamo all'incredibile". Orfini: “Leggeremo la sentenza ma 13 anni cosa abnorme” ...

Lucano condannato, le reazioni politiche Nuovo braccio di ferro tra la sinistra che difende l'ex sindaco di Riace, paladino dell'accoglienza dei migranti, e il centrodestra che lo accusa e ne prende le distanze, specie dopo la condanna in pr ...

stata l'ultima audizione prevista dalla commissione parlamentare d'inchiesta istituita per avvicinarsi alla verità sul caso di Giulio. Il deputato di Sinistra italiana Erasmo, presidente della commissione, dopo aver ricostruito quanto accaduto al ricercatore italiano ucciso al Cairo da "apparati di sicurezza di ..."Una sentenza che lascia stupefatti", scrive sui social Erasmo(Sinistra italiana), deputato e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio- . Un ...Salvini: "Giornalisti guardoni non si indignano?". Fratoianni: "Siamo all'incredibile". Orfini: “Leggeremo la sentenza ma 13 anni cosa abnorme” ...Nuovo braccio di ferro tra la sinistra che difende l'ex sindaco di Riace, paladino dell'accoglienza dei migranti, e il centrodestra che lo accusa e ne prende le distanze, specie dopo la condanna in pr ...