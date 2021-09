Perego e Ventura, colleghe e amiche. Fino a quando? (Di giovedì 30 settembre 2021) Citofonare Paola e SuperSimo: «Più che regine tv, vere amiche» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 29, di Piero Degli Antoni. Coppia di regine. In ordine alfabetico: Paola Perego e Simona Ventura. Duo d’eccezione che prende in mano la mattinata festiva della seconda rete. Dalla prossima infatti condurranno Citofonare Rai2, dalle 11.15. Citofonare perché? L’ispirazione del titolo viene dalla pandemia, quando la vita sociale si svolgeva attraverso il citofono, con le chiamate dei corrieri che ci portavano di tutto e di più. Nella trasmissione il rider ci sarà, ma, oltre a recapitare la corrispondenza, si esibirà in un numero a piacere. Un delivery talent. La trasmissione sarà come i rotocalchi di una volta, tante rubriche: l’inviato alla scoperta dei luoghi del Fai aperti in esclusiva, l’imitatrice, l’esperto di verde, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 30 settembre 2021) Citofonare Paola e SuperSimo: «Più che regine tv, vere» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 29, di Piero Degli Antoni. Coppia di regine. In ordine alfabetico: Paolae Simona. Duo d’eccezione che prende in mano la mattinata festiva della seconda rete. Dalla prossima infatti condurranno Citofonare Rai2, dalle 11.15. Citofonare perché? L’ispirazione del titolo viene dalla pandemia,la vita sociale si svolgeva attraverso il citofono, con le chiamate dei corrieri che ci portavano di tutto e di più. Nella trasmissione il rider ci sarà, ma, oltre a recapitare la corrispondenza, si esibirà in un numero a piacere. Un delivery talent. La trasmissione sarà come i rotocalchi di una volta, tante rubriche: l’inviato alla scoperta dei luoghi del Fai aperti in esclusiva, l’imitatrice, l’esperto di verde, ...

