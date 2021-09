Oroscopo Ottobre | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 settembre 2021) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Uno dopo l'altro, tutti i tasselli vanno al loro posto e lo scenario davanti ai tuoi occhi si fa ogni giorno più chiaro anche se molto diverso da quello che immagini. Le potenzialità e le criticità della situazione (personale o professionale) che stai vivendo sono così evidenti che adesso puoi finalmente prendere decisioni coraggiose e stabilire una nuova strategia. A questo proposito ti suggerisco di riflettere su un vecchio detto olandese: "Per sperimentare la forza dell'ancora, bisogna sfidare la tempesta." Non temere i cambiamenti inattesi e radicali.