Napoli | Di Lorenzo | «Troppo nervosismo Decisioni arbitrali un po’ così»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Giovanni Di, esterno del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Spartak Mosca Giovanni Di, esterno del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Spartak Mosca, perso per 3-2. «C’è stato un po’ didopo una partita difficile e conun po’. Siamo delusi perché volevamo vincere, non ci siamo riusciti e ci dispiace. Un uomo in meno si sente, è sempre difficile, soprattutto con tante partite ravvicinate. La partita l’abbiamo fatta, dispiace per i gol presi ma adesso pensiamo subito a domenica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... che passa a un 4 - 2 - 3 con Elmas che diventa terzino destro, Diche si sposta a sinistra ... E ilanche in inferiorità numerica spreca con Zielinski la clamorosa occasione del 2 - 0. ...E al 94 arriva anche il gol di Osimhen su iniziativa di Di, rendendo ancora più amara la sconfitta del. La cui classifica nel girone è già decisamente complicata. OMNISPORT - 30 - 09 - ...Meret 5.5 – Non ha la possibilità di compiere interventi significativi, si limita a raccogliere le tre palle in rete. DI Lorenzo 5.5 – Inizia bene con la sensazione che possa far trascorrere una brutt ...Il Napoli perde in casa 2-3 dopo essere passato in vantaggio dopo pochi secondi. La Roma si impone per 3-0 in Ucraina ...