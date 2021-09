Mimmo Lucano, una sentenza non cancella l’umanità (Di giovedì 30 settembre 2021) Dovreste guardarlo negli occhi, prima di leggere questo pezzo e di rileggere la condanna che gli è stata inflitta. Dovreste guardarne il sorriso bonario e innocente che come tatuaggio ha sempre avuto stampato sul viso, nella buona e nella cattiva sorte.Dovreste guardare il documentario su di lui, immergervi nella sua terra, sentire gli stessi odori che ha sentito per una vita. Dovreste vedere le pietre della sua Riace che da monoliti di malaffare, incuria e mafia sono diventate – per un breve ma splendente lasso di tempo – monumento sperato e voluto di legalità. Dovremmo – avremmo dovuto – specchiarci tutti negli occhi di Mimmo, in questi anni. Solo così potremmo forse capire l’assurdità di quanto pronunciato oggi dal Tribunale di Locri e anticipato, nei contenuti, da Repubblica. Tredici anni e due mesi. Tredici anni e due mesi di carcere. Tredici anni e due ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Dovreste guardarlo negli occhi, prima di leggere questo pezzo e di rileggere la condanna che gli è stata inflitta. Dovreste guardarne il sorriso bonario e innocente che come tatuaggio ha sempre avuto stampato sul viso, nella buona e nella cattiva sorte.Dovreste guardare il documentario su di lui, immergervi nella sua terra, sentire gli stessi odori che ha sentito per una vita. Dovreste vedere le pietre della sua Riace che da monoliti di malaffare, incuria e mafia sono diventate – per un breve ma splendente lasso di tempo – monumento sperato e voluto di legalità. Dovremmo – avremmo dovuto – specchiarci tutti negli occhi di, in questi anni. Solo così potremmo forse capire l’assurdità di quanto pronunciato oggi dal Tribunale di Locri e anticipato, nei contenuti, da Repubblica. Tredici anni e due mesi. Tredici anni e due mesi di carcere. Tredici anni e due ...

SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - martaserafini : Mimmo Lucano condannato a 13 anni. «Mimmo Lucano vive di stenti, la sua condizione è incompatibile con la commissio… - MakeDavero : RT @matteograndi: Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti, 13 an… - fulviagr : RT @nelloscavo: La Cassazione aveva già smontato l'inchiesta su #Lucano rimproverando (con la mano pesante) quello stesso Tribunale che ogg… -