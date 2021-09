Migranti: Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace condannato a 13 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrestato il 2 settembre 2016, in seguito all’inchiesta delle Fiamme Gialle in merito ad alcune irregolarità nel sistema di accoglienza Migranti, il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, dovrà ora scontare 13 anni e 2 mesi Una condanna di 13 anni e 2 mesi di reclusione. Questa la decisione del Tribunale di Locri per l’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, al termine del processo denominato ‘Xenia’. Oltre alla detenzione, l’ex sindaco dovrà restituire 500mila euro relativi ai finanziamenti ricevuti dall’Unione europea e dal Governo. Una sentenza pesantissima per Domenico, detto Mimmo, ex sindaco del comune di Riace. Negli anni, ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrestato il 2 settembre 2016, in seguito all’inchiesta delle Fiamme Gialle in merito ad alcune irregolarità nel sistema di accoglienza, ildi, dovrà ora scontare 13e 2 mesi Una condanna di 13e 2 mesi di reclusione. Questa la decisione del Tribunale di Locri per l’exdi, Domenico, al termine del processo denominato ‘Xenia’. Oltre alla detenzione, l’exdovrà restituire 500mila euro relativi ai finanziamenti ricevuti dall’Unione europea e dal Governo. Una sentenza pesantissima per Domenico, detto, exdel comune di. Negli, ...

