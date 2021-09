(Di giovedì 30 settembre 2021) La sentenza è stata emanata; il processo "Xenia" è ufficialmene terminato: dopo aver cercato in ogni modo di far passareper un criminale, la cui unica colpa è stata quella di aver ...

Advertising

Sandro_sr74 : L'umanità costa cara: Mimmo Lucano condannato a 13 anni - globalistIT : - Giogio47658624 : RT @AntoninoGiaimo1: @tomasomontanari @repubblica Rimpiango il ministro Sergio Costa, estremamente preparato dal punta di vista ambientale,… - Rodica17957578 : RT @AntoninoGiaimo1: @tomasomontanari @repubblica Rimpiango il ministro Sergio Costa, estremamente preparato dal punta di vista ambientale,… - ale5stelle1 : RT @AntoninoGiaimo1: @tomasomontanari @repubblica Rimpiango il ministro Sergio Costa, estremamente preparato dal punta di vista ambientale,… -

Ultime Notizie dalla rete : umanità costa

Globalist.it

La sentenza è stata emanata; il processo "Xenia" è ufficialmene terminato: dopo aver cercato in ogni modo di far passare Mimmo Lucano per un criminale, la cui unica colpa è stata quella di aver ...... Belluno, Verona, Conegliano, Udine, Spilimbergo, Pordenone, Polcenigo - e da Nigeria,d'... conoscendone l'immenso potenziale, vogliamo ora moltiplicare questo vettore diverso il nostro ...