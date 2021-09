La concorrenza in ritardo (Di giovedì 30 settembre 2021) È certamente una coincidenza, ma curiosa, che ieri, proprio mentre il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, presentava la sua relazione annuale, il Consiglio dei ministri abbia approvato la Nota di aggiornamento al Def (Nadef). Ha detto Rustichelli: “L’ampio divario che caratterizza le dinamiche del sistema produttivo italiano rispetto al resto dell’Unione europea si spiega non solo sulla base del basso livello di investimenti e innovazione, ovvero delle carenze che caratterizzano il quadro istituzionale e amministrativo, ma anche per il deficit di concorrenza che si registra in diversi settori”. E, sulla base di questa considerazione, ha rimarcato l’importanza della legge annuale per la concorrenza, che il governo aveva promesso di presentare entro il 31 luglio scorso. Anzi: era stato proprio il premier Mario Draghi, nel discorso di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) È certamente una coincidenza, ma curiosa, che ieri, proprio mentre il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, presentava la sua relazione annuale, il Consiglio dei ministri abbia approvato la Nota di aggiornamento al Def (Nadef). Ha detto Rustichelli: “L’ampio divario che caratterizza le dinamiche del sistema produttivo italiano rispetto al resto dell’Unione europea si spiega non solo sulla base del basso livello di investimenti e innovazione, ovvero delle carenze che caratterizzano il quadro istituzionale e amministrativo, ma anche per il deficit diche si registra in diversi settori”. E, sulla base di questa considerazione, ha rimarcato l’importanza della legge annuale per la, che il governo aveva promesso di presentare entro il 31 luglio scorso. Anzi: era stato proprio il premier Mario Draghi, nel discorso di ...

