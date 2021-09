Imeri tenta il bis a Treviglio | “Cinque anni intensi | ma abbiamo ancora molto da fare”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 settembre 2021). Juriil secondo mandato nelle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre a. Sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc, Io, Con Mangano pere Salute e Futuro, il candidato del centrodestra è stato protagonista di una campagna elettorale densa, nella quale ha sviscerato in più contesti tutti i punti principali del suo programma. Si è espresso sulle infrastrutture, la sanità, la viabilità, la sicurezza, il verde, il sociale. Tanta la voglia di continuare ad amministrare la città: “Dopo tutto il lavoro fatto, vogliamo portare avanti il nostro impegno percon nuove proposte”. Il sondaggio commissionato dalla Lega provinciale a fine agosto la dava come favorito. È fiducioso in una sua ...