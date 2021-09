Il portachiavi che contiene un mini Game Boy (funzionante) (Di giovedì 30 settembre 2021) Un portachiavi per giocare o una console portatile in miniatura. Duplice può essere la concezione di Thumby, che di sicuro è il più piccolo oggetto che replica forme e stile del Game Boy. Misura 29,5 x 18 x 8,5 millimetri ed è un dispositivo ideale per non passare inosservati tra gli amici e i nostalgici degli anni Novanta. Sviluppato partendo dal processore Raspberry Pi RP2040, conta su un display oled da 72 x 40 e consente di giocare con i 5 titoli precaricati (R.F.S.D., TinyAnnelid, TinyDelvere, TinyTris, e TinySaur Run), a patto di mostrare abilità con le dita negli spazi stretti. Tramite i tutorial dedicati, inoltre, gli utenti possono ricreare i loro giochi preferiti. Thumby è pure economico, perché qui si può prenotare al costo di 25 euro, comprensivi di spese di spedizione, con le prime consegne in programma dal febbraio 2022. ... Leggi su wired (Di giovedì 30 settembre 2021) Unper giocare o una console portatile inatura. Duplice può essere la concezione di Thumby, che di sicuro è il più piccolo oggetto che replica forme e stile delBoy. Misura 29,5 x 18 x 8,5 millimetri ed è un dispositivo ideale per non passare inosservati tra gli amici e i nostalgici degli anni Novanta. Sviluppato partendo dal processore Raspberry Pi RP2040, conta su un display oled da 72 x 40 e consente di giocare con i 5 titoli precaricati (R.F.S.D., TinyAnnelid, TinyDelvere, TinyTris, e TinySaur Run), a patto di mostrare abilità con le dita negli spazi stretti. Tramite i tutorial dedicati, inoltre, gli utenti possono ricreare i loro giochi preferiti. Thumby è pure economico, perché qui si può prenotare al costo di 25 euro, comprensivi di spese di spedizione, con le prime consegne in programma dal febbraio 2022. ...

Advertising

sivabendaiciao : @czamba Dei quali ho solo un quadro e una maglietta nonostante sia IN ASSOLUTO il mio film preferito. Mentre di ST… - ADOR3__YOU : @_saud4de_ @Silvia_LT_ GIURO CHE SE BECCO CHI FA STE COSE LX TRASFORMO IN UN PORTACHIAVI - bobbiarbore : @rumba_magica Serissima. Mi toccava andare in giro col merchandise per gli amici. Adesivi, spille, portachiavi... P… - seokjinkook_ : che poi senso zero perchè che senso ha dover essere maggiorenni per comprare due portachiavi e un libro bro tutto apposto - Manuzzo24 : RT @woolwishes_art: Anche se siete tutti concentrati sul selca di Kim Taehyung (me compresa), vi volevo condividere la mia ultima creazione… -