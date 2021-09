Giappone, produzione in forte calo in agosto (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Accentua il calo la produzione delle fabbriche Giapponesi ad agosto. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice della produzione industriale dovrebbe esser calato del 3,2% dopo il -1,5% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per una contrazione più marcata pari a -0,5%. Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +9,3%. Il calo della produzione è accompagnato dal rallentamento delle consegne (-3,8%) e delle scorte (-0,3%). La ratio delle scorte registra si attesta a 3,4. Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Accentua illadelle fabbrichesi ad. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice dellaindustriale dovrebbe esser calato del 3,2% dopo il -1,5% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per una contrazione più marcata pari a -0,5%. Su base annuale il dato non destagionalizzato dellaevidenzia una variazione pari a +9,3%. Ildellaè accompagnato dal rallentamento delle consegne (-3,8%) e delle scorte (-0,3%). La ratio delle scorte registra si attesta a 3,4.

