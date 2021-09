Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini arrivano a Radio 105

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il nuovo programma di105 nasce proprio da qui: un format contemporaneo, concreto e politicamente scorretto. Lunedì 4 ottobre prenderà il via su105 e105 Tv “105 Kaos”, il nuovo programma dell’emittente condotto da una coppia inedita che promette di non passare inosservata:. Il titolo, “105 Kaos”, prende le mosse dall’assunto che “In principio era il Kaos…oggi è ancora peggio”. Tutti, o quasi, vorrebbero infatti una società in ordine, mentre invece partecipano quotidianamente alla creazione del Kaos. Anche l’evidenza più assoluta e la verità apparentemente più inconfutabile generano detrattori e oppositori senza pietà. Il nuovo programma di105 nasce proprio da qui: un format ...