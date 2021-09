Emissioni di CO2, al via il progetto “Net Zero Citizen” (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Curtis & Associates, realtà leader nel settore dell’energy data management che gestisce dati per l’intero spettro dell’industria energetica, ha presentato in anteprima “Net Zero Citizen”. In occasione del PreCOP26 di Milano, l’azienda ha infatti lanciato il suo nuovo progetto, un network proprietario all’avanguardia, basato sulla propria piattaforma blockchain, sul quale cittadini, aziende, comunità e istituzioni possano registrare in maniera sicura e trasparente i loro contributi all’azzeramento delle Emissioni di CO2, in forma di produzione di energia rinnovabile, risparmio energetico o sequestro di CO2. Al momento l’azienda ha reso disponibile al download per pubblici e privati la versione beta dell’app “New Energy Matrix”, scaricabile sia per Apple che per Android. Attualmente, è possibile ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Curtis & Associates, realtà leader nel settore dell’energy data management che gestisce dati per l’intero spettro dell’industria energetica, ha presentato in anteprima “Net”. In occasione del PreCOP26 di Milano, l’azienda ha infatti lanciato il suo nuovo, un network proprietario all’avanguardia, basato sulla propria piattaforma blockchain, sul quale cittadini, aziende, comunità e istituzioni possano registrare in maniera sicura e trasparente i loro contributi all’azzeramento delledi CO2, in forma di produzione di energia rinnovabile, risparmio energetico o sequestro di CO2. Al momento l’azienda ha reso disponibile al download per pubblici e privati la versione beta dell’app “New Energy Matrix”, scaricabile sia per Apple che per Android. Attualmente, è possibile ...

Advertising

NicolaMorra63 : Ridurre velocemente le emissioni di CO2 deve essere l'obiettivo di tutti. - Greenpeace_ITA : Con un verdetto storico, a maggio un tribunale dei Paesi Bassi ha stabilito che Shell è responsabile di aver danneg… - Greenpeace_ITA : Recenti rilevazioni indipendenti di Climate TRACE rivelano che le emissioni del settore oil & gas sono molto più el… - blogsicilia : #notizie #sicilia Emissioni di CO2, al via il progetto “Net Zero Citizen” - - Tele_Nicosia : Emissioni di CO2, al via il progetto “Net Zero Citizen” -