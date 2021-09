Elezioni comunali a Roma, Michetti e Gualtieri in pole ma la ‘dote’ di Raggi e Calenda fa gola (Di giovedì 30 settembre 2021) Domani 1 ottobre a Roma i comizi finali per i candidati a sindaco di questa tornata delle Elezioni amministrative 2021. Dodici milioni di italiani sono chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre, fra comunali in oltre 1110 Comuni, suppletive parlamentari nei collegi di Roma-Primavalle e Siena-Arezzo, regionali in Calabria. Roma, i comizi finali Nella capitale la sfida è doppiamente importante: come sempre costituirà una cartina di tornasole degli umori nazionali sui partiti al potere, e anche su quelli di opposizione. Per il Centrodestra, il candidato sindaco Enrico Michetti (primo da destra nella foto) sarà a Spinaceto accompagnato da Salvini, Meloni e Tajani. Per il Centrosinistra, Roberto Gualtieri (secondo da destra nella foto) parlerà a San Basilio con ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) Domani 1 ottobre ai comizi finali per i candidati a sindaco di questa tornata delleamministrative 2021. Dodici milioni di italiani sono chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre, frain oltre 1110 Comuni, suppletive parlamentari nei collegi di-Primavalle e Siena-Arezzo, regionali in Calabria., i comizi finali Nella capitale la sfida è doppiamente importante: come sempre costituirà una cartina di tornasole degli umori nazionali sui partiti al potere, e anche su quelli di opposizione. Per il Centrodestra, il candidato sindaco Enrico(primo da destra nella foto) sarà a Spinaceto accompagnato da Salvini, Meloni e Tajani. Per il Centrosinistra, Roberto(secondo da destra nella foto) parlerà a San Basilio con ...

