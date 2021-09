Eleonora Daniele sconvolta dalla storia di Georgette Polizzi (Di giovedì 30 settembre 2021) Eleonora Daniele ascolta la sua ospite di oggi a Storie italiane, lei è Georgette Polizzi, non conosceva la sua storia, la segue per la prima volta con il pubblico da casa. La Polizzi racconta delle botte che le dava da sempre sua madre, degli abusi del marito che non era suo padre. Racconta che nessuno l’ha mai aiutata, è una bambina che ha sofferto l’impossibile ma oggi ha perdonato, ha elaborato quello chi le ha fatto male e oggi è serena, felice, positiva, cerca di aiutare gli altri ma soprattutto è felice perché sta per diventare mamma. Georgette Polizzi farà in modo che la sua bambina sia felice sempre, che abbia la vita che lei non ha avuto. Eleonora Daniele si commuove, non riesce a trattenere le lacrime mentre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021)ascolta la sua ospite di oggi a Storie italiane, lei è, non conosceva la sua, la segue per la prima volta con il pubblico da casa. Laracconta delle botte che le dava da sempre sua madre, degli abusi del marito che non era suo padre. Racconta che nessuno l’ha mai aiutata, è una bambina che ha sofferto l’impossibile ma oggi ha perdonato, ha elaborato quello chi le ha fatto male e oggi è serena, felice, positiva, cerca di aiutare gli altri ma soprattutto è felice perché sta per diventare mamma.farà in modo che la sua bambina sia felice sempre, che abbia la vita che lei non ha avuto.si commuove, non riesce a trattenere le lacrime mentre ...

Advertising

infoitcultura : Eleonora Daniele, il dramma in diretta tv: il racconto lascia senza parole - infoitcultura : Eleonora Daniele parla del suo dramma pi grande in tv e si commuove Non lo superer mai - IlTorvoOculista : #Chilhavisto A #portaaporta la simpaticissima Eleonora Daniele ci parla di Mirto and company e della morte di Laura. Ma anche no. - infoitcultura : Eleonora Daniele, chi era il papà Antonio? La malattia che lo ha portato via - zazoomblog : Eleonora Daniele chi era il papà Antonio? La malattia che lo ha portato via - #Eleonora #Daniele #Antonio?… -