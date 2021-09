È tornata nuovamente in auge la bufala del pipistrello albino (Di giovedì 30 settembre 2021) Torna di nuovo a popolare le bacheche di Facebook di diversi utenti l’immagine – che a una prima occhiata potrebbe addirittura essere definita come tenera e coccolosa – di un presunto pipistrello albino. In realtà, si tratta di una bufala di ritorno: in passato, si erano già diffuse queste immagini che davano l’idea della diffusione di una specie rara, ma allo stesso tempo era già stato dimostrato che le fotografie erano state scattate a un peluche particolarmente realistico. LEGGI ANCHE > I Quokka non sono così carini e coccolosi come pensate La bufala del pipistrello albino su Facebook La storia del Baby albino Vampire, ad esempio, è stata raccontata da questo articolo di Next Quotidiano già nel 2020. Tra l’altro, le immagini del pipistrello ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Torna di nuovo a popolare le bacheche di Facebook di diversi utenti l’immagine – che a una prima occhiata potrebbe addirittura essere definita come tenera e coccolosa – di un presunto. In realtà, si tratta di unadi ritorno: in passato, si erano già diffuse queste immagini che davano l’idea della diffusione di una specie rara, ma allo stesso tempo era già stato dimostrato che le fotografie erano state scattate a un peluche particolarmente realistico. LEGGI ANCHE > I Quokka non sono così carini e coccolosi come pensate Ladelsu Facebook La storia del BabyVampire, ad esempio, è stata raccontata da questo articolo di Next Quotidiano già nel 2020. Tra l’altro, le immagini del...

