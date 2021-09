Advertising

leggoit : Curava tumori con gli ultrasuoni, a processo. La moglie di un paziente morto: «Diceva a mio marito che era guarito» -

Ultime Notizie dalla rete : Curava tumori

il Giornale

Per l'accusa avrebbe curato pazienti affetti dacon metodologie alternativi e, tra queste, gli ultrasuoni. Cure che, per la Procura, non avrebbero prodotto alcun effetto, anzi avrebbero ...... beffando l'esperto di. L'ironia non gli era mai mancata. Anche negli ultimi anni in cui operava e si. Continuando a guardare le sue pazienti negli occhi. Credeva nella presa in carico ..."Dopo il trattamento la dottoressa diceva a mio marito che era 'pulito', invece il tumore andava avanti", ha ricordato la donna. Puddu, per l’accusa, avrebbe infatti curato pazi ...CAGLIARI. «Dopo il trattamento la dottoressa diceva a mio marito che era "pulito", invece il tumore andava avanti». Erica Caboi, moglie dello scomparso Fiorenzo Fioroni, ha raccontato così davanti ai ...