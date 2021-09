Covid e cure, non solo vaccini: Aifa approva il farmaco Anakinra e altri due medicinali. Era ora… (Di giovedì 30 settembre 2021) Non solo vaccini: a detta di scienziati e guariti, anche i farmaci potrebbero sconfiggere il virus. Eppure, media e cittadinanza – non solo No vax – denunciano da tempo come e quanto la concentrazione sulla campagna vaccinale abbia distolto l’attenzione e ritardato i possibili esiti della ricerca di cure per il Covid. Certo, ricerca e sperimentazione ultra rapida che hanno permesso di arrivare al siero anti-Coronavirus hanno influito su tempi e approcci allo studio e alla terapia contro la pandemia, diventato la Cenerentola dell’indagine scientifica. Con buona pace di stampa e tv – Mario Giordano con Fuori dal coro su tutti – che, giusto due settimane fa, dedicando ampio spazio al tema delel cure domiciliari, ha sottolineato: «Il protocollo è ancora fermo a tachipirina e vigilia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Non: a detta di scienziati e guariti, anche i farmaci potrebbero sconfiggere il virus. Eppure, media e cittadinanza – nonNo vax – denunciano da tempo come e quanto la concentrazione sulla campagna vaccinale abbia distolto l’attenzione e ritardato i possibili esiti della ricerca diper il. Certo, ricerca e sperimentazione ultra rapida che hanno permesso di arrivare al siero anti-Coronavirus hanno influito su tempi e approcci allo studio e alla terapia contro la pandemia, diventato la Cenerentola dell’indagine scientifica. Con buona pace di stampa e tv – Mario Giordano con Fuori dal coro su tutti – che, giusto due settimane fa, dedicando ampio spazio al tema deleldomiciliari, ha sottolineato: «Il protocollo è ancora fermo a tachipirina e vigilia ...

