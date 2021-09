Cina | manifattura rallenta ma continuano a correre i servizi

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – L’economia cinese si è mossa a due velocità ad agosto, con una frenata dell’industria manifatturiera ed una espansione del settore dei, dove la ripresa post-Covid è partita in un secondo momento. Lo confermano i dati dei PMI pubblicati oggi da Pechino. Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, il PMI manifatturiero si è indebolito a 49,6 punti dai 50,1 del mese precedente ed atteso, tornando sotto la soglia chiave dei 50 punti che denota espansione. In recupero il settore dei, con un PMI che sale a 53,2 punti dai 47,5 precedenti, mentre il PMI composito è salito a 51,7 punti dai 48,9 precedenti.

