Calenda è peggio di Renzi. Parla Francesco Boccia (Di giovedì 30 settembre 2021) Teorizza l’efficacia del campo largo del “centrosinistra più riformisti”, la solidità del percorso intrapreso con i 5 stelle e riserva una frecciata velenosa a Carlo Calenda in chiave romana, paragonando il leader di Azione a Matteo Renzi, nonché difende con arguzia le geometrie variabili in Puglia di Michele Emiliano: Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd, è in tour elettorale tra Puglia e Basilicata per poi chiudere in Calabria. Lo raggiungiamo mentre sfreccia per la Murgia. La scommessa dem per le amministrative? “Nessuna previsione. Il giorno dopo la chiusura delle urne conta se avremo un sindaco in più rispetto alla precedente tornata”. Sul piano politico? “Il riferimento è al 2016. Lì iniziò il dirupo di Renzi: passò la linea dell’autosufficienza arrogante e il centrosinistra non si ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Teorizza l’efficacia del campo largo del “centrosinistra più riformisti”, la solidità del percorso intrapreso con i 5 stelle e riserva una frecciata velenosa a Carloin chiave romana, paragonando il leader di Azione a Matteo, nonché difende con arguzia le geometrie variabili in Puglia di Michele Emiliano:, responsabile enti locali del Pd, è in tour elettorale tra Puglia e Basilicata per poi chiudere in Calabria. Lo raggiungiamo mentre sfreccia per la Murgia. La scommessa dem per le amministrative? “Nessuna previsione. Il giorno dopo la chiusura delle urne conta se avremo un sindaco in più rispetto alla precedente tornata”. Sul piano politico? “Il riferimento è al 2016. Lì iniziò il dirupo di: passò la linea dell’autosufficienza arrogante e il centrosinistra non si ...

Advertising

BCarazzolo : RT @SalvatoreFusar8: È incredibile come molti si lascino convincere da certi partiti che il problema italiano è la magistratura, e non la c… - Alberto28075665 : RT @SalvatoreFusar8: È incredibile come molti si lascino convincere da certi partiti che il problema italiano è la magistratura, e non la c… - OmbraDuca : RT @SalvatoreFusar8: È incredibile come molti si lascino convincere da certi partiti che il problema italiano è la magistratura, e non la c… - ritaglia1gmail : RT @TerzoliAdele: @marieta99044909 Che brutta politica ancor peggio i politici senza alcuna visione realistica oltre che onesta ma ridotti… - TerzoliAdele : @marieta99044909 Che brutta politica ancor peggio i politici senza alcuna visione realistica oltre che onesta ma ri… -