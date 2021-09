Calcio | rinnovo Insigne | pranzo tra De Laurentiis e l' agente

(Di giovedì 30 settembre 2021) Napoli, 30 set. - (Adnkronos) - A poche ore dalla partita di Europa League con lo Spartak Mosca,tra il presidente del Napoli Aurelio Dee l'di Lorenzo, Vincenzo Pisacane. Il temadel capitano azzurro, il cui contratto scade nel giugno 2022, resta in primo piano, dopo che ieri lo stessoaveva detto: "Io penso a giocare, non al contratto. Ci penserà il miocon il club".

Advertising

Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli e #Insigne, prove di #rinnovo: De Laurentiis a pranzo con l'agente - cn1926it : #Spalletti sceglie #Meret, #Malcuit ed #Elmas. Fuori uno tra #Ruiz e #Anguissa: le ultime - CorSport : #Napoli e #Insigne, prove di #rinnovo: De Laurentiis a pranzo con l'agente - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Insigne, l'agente a pranzo nell'hotel del Napoli: c'è anche De Laurentiis… - cn1926it : VIDEO #Insigne, passi avanti per il #rinnovo. Pranzo tra #Pisacane e #ADL -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio rinnovo

... non so dove andrà a finire il". window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){... Spero che questosi faccia subito, ho già avuto tanta pazienza. Avevo già detto che avrei voluto ...NAPOLI - Un contratto, peraltro quello di un capitano, non si rinnova così, dalla sera alla mattina. E infatti, Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, il manager di Lorenzo Insigne, sono partiti ...In casa Fiorentina si continua a parlare del rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic. Il sentore del club è che dietro i tempi che ...Le parole di ieri in conferenza stampa di Lorenzo Insigne sul suo futuro, ovvero il rinnovo, hanno mosso le acque, visto che in questi minuti c’è l’incontro tra il presidente del Napoli De Laurentiis ...