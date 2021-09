Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti | dal GF 4 ad oggi | stanno ancora assieme?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono passati oltre 17 anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello,avevano appassionato tutti con il loro amore,insieme?sono divenuti noti molti anni fa per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia l’intesa tra loro fu presto palese, i due appassionarono tutti i telespettatori con la loro storia d’amore. Dopo il reality i due non si sono più separati, la loro relazione col tempo è diventata sempre più seria, sono convolati a nozze e hanno messo su famiglia. Poco dopo l’esperienza vissuta al GF erano andati a convivere, non molto tempo dopo sono diventati genitori per la prima volta ...