Algeria e Marocco ai ferri corti. E la Spagna teme carenze di gas (Di giovedì 30 settembre 2021) Non può esserci momento peggiore, con i prezzi del gas alle stelle, per una crisi energetica nel Mediterraneo occidentale. Eppure, è proprio quello che sta succedendo tra Algeria, Marocco e Spagna. Il gas algerino rischia di non transitare più in Spagna perché i rubinetti del gasdotto GME, che passa in territorio marocchino, potrebbero essere chiusi a partire da fine ottobre, cioè alla scadenza dell’attuale contratto di fornitura. A meno che i due stati nordafricani non firmino, in extremis, un nuovo accordo. Le diplomazie si muovono: oggi il ministro degli Esteri di Madrid, José Manuel Albares, è volato ad Algeri, per incontrare il proprio omologo. La priorità per gli spagnoli è garantire l’afflusso di gas da uno dei loro principali rifornitori. Anche a costo di tagliare fuori il Marocco, esplorando ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Non può esserci momento peggiore, con i prezzi del gas alle stelle, per una crisi energetica nel Mediterraneo occidentale. Eppure, è proprio quello che sta succedendo tra. Il gas algerino rischia di non transitare più inperché i rubinetti del gasdotto GME, che passa in territorio marocchino, potrebbero essere chiusi a partire da fine ottobre, cioè alla scadenza dell’attuale contratto di fornitura. A meno che i due stati nordafricani non firmino, in extremis, un nuovo accordo. Le diplomazie si muovono: oggi il ministro degli Esteri di Madrid, José Manuel Albares, è volato ad Algeri, per incontrare il proprio omologo. La priorità per gli spagnoli è garantire l’afflusso di gas da uno dei loro principali rifornitori. Anche a costo di tagliare fuori il, esplorando ...

