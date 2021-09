Wind | accusa di truffa a 8 mln di clienti | pronto modulo per chiedere danni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Codacons ha avviato un'azione collettiva per gli 8,2 milioni dicoinvolti nella presuntadei servizi a sovrapprezzo. L'annuncio arriva dopo che la procura di Milano sulle pratiche della società telefonica. I pm milanesi, fa sapere il Codacons, starebbero, tra l'altro, verificando l'ipotesi di un meccanismo con cui, dopo aver attivato servizi aggiuntivi a pagamento sulle schede Sim degli utenti ingannati da banner pubblicitari (oroscopi, meteo, suonerie, ecc.), avrebbe addebitato ai propri9 centesimi di euro per il semplice passaggio su determinate pagine internet. Segui su affaritaliani.it

