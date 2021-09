Will Smith e la moglie Jada vivono il poliamore: “Il matrimonio non deve essere una prigione” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”. Un manifesto del poliamore? Quasi. Parole di Will Smith che, come già raccontato in diverse occasioni, con la moglie Jada Pinkett Smith vive una relazione aperta. E la figlia, la 20enne Willow, proprio in un podcast con la mamma si è definita ‘poliamorosa’: “Preferisco l’onestà di più relazioni in contemporanea all’antiquata monogamia che porta solo bugie, infedeltà, divorzi”. Attenzione però, perché nei rapporti poliamorosi si vivono relazioni intime con più persone. Non monogamia etica. Infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Ilnontrasformarsi in una. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”. Un manifesto del? Quasi. Parole diche, come già raccontato in diverse occasioni, con laPinkettvive una relazione aperta. E la figlia, la 20enneow, proprio in un podcast con la mamma si è definita ‘poliamorosa’: “Preferisco l’onestà di più relazioni in contemporanea all’antiquata monogamia che porta solo bugie, infedeltà, divorzi”. Attenzione però, perché nei rapporti poliamorosi sirelazioni intime con più persone. Non monogamia etica. Infatti ...

