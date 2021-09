Vittorio Feltri rischia il carcere: “Piuttosto mi sparo alla testa” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vittorio Feltri e Pietro Senaldi saranno giudicati a Catania: il direttore di Libero chiama in causa la ministra Cartabia Getty ImagesTre anni e quattro mesi di carcere e 5mila euro di multa, è quello che rischia il direttore di Libero Vittorio Feltri per un titolo del febbraio 2017, Patata bollente, in riferimento ai problemi del sindaco di Roma Virginia Raggi. L’ultima tappa è il prossimo 5 ottobre con l’udienza e la camera di consiglio che emetterà la sentenza. Ma sulla possibilità che la richiesta di carcerazione venga accolta, il direttore ha commentato a Radio Radio “Piuttosto che andare in galera mi sparo alla testa“. Il 10 febbraio 2017 Libero pubblicò quel titolo in prima pagina. La Raggi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)e Pietro Senaldi saranno giudicati a Catania: il direttore di Libero chiama in causa la ministra Cartabia Getty ImagesTre anni e quattro mesi die 5mila euro di multa, è quello cheil direttore di Liberoper un titolo del febbraio 2017, Patata bollente, in riferimento ai problemi del sindaco di Roma Virginia Raggi. L’ultima tappa è il prossimo 5 ottobre con l’udienza e la camera di consiglio che emetterà la sentenza. Ma sulla possibilità che la richiesta di carcerazione venga accolta, il direttore ha commentato a Radio Radio “che andare in galera mi“. Il 10 febbraio 2017 Libero pubblicò quel titolo in prima pagina. La Raggi ...

