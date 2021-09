Valle Caudina, colpi di arma da fuoco contro l’auto di un carabiniere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn)- colpi di arma da fuoco questa notte, contro l’auto di un carabiniere. Il fatto è accaduto a Sant’Agata de Goti, la vettura nei pressi della sua abitazione , il quale però presta servizio in un comune del napoletano. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per avviare le indagini al fine di risalire agli autori . Massimo riserbo del Comando provinciale mentre sono in corso i primi rilievi e accertamenti finalizzati ad inquadrate le possibili cause alla base di questo possibile atto intimidatorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn)-didaquesta notte,di un. Il fatto è accaduto a Sant’Agata de Goti, la vettura nei pressi della sua abitazione , il quale però presta servizio in un comune del napoletano. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per avviare le indagini al fine di risalire agli autori . Massimo riserbo del Comando provinciale mentre sono in corso i primi rilievi e accertamenti finalizzati ad inquadrate le possibili cause alla base di questo possibile atto intimidatorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

