Super Mario Bros | The Movie | John Leguizamo critica il cast troppo bianco del reboot

John Leguizamo ha fortemente criticato la scelta del cast per Super Mario Bros: The Movie e ha dichiarato di essere l'unica persona a sapere come far funzionare la sceneggiatura del film in modo intelligente. L'attore ha interpretato Luigi nella trasposizione cinematografica del fumetto nel 1993 e, adesso, ha detto la sua sull'imminente Super Mario Bros: The Movie.

