Advertising

sportli26181512 : Serie C, il Bari vince a Messina e resta in vetta. Zeman cala il tris: I galletti tornano al successo. Foggia ok co… - Mediagol : Bari, Mignani: “Partita dura, vittoria che dà morale. I cambi ci hanno dato forza” - MRB_it : ?? Risultati e classifica dopo la 6a Giornata del campionato di Serie C/C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - pietroscogna : RT @Gazzetta_it: Il Palermo torna alla vittoria, stop della Pro Vercelli. La Juve U23 non decolla #SerieC - sportli26181512 : Il Palermo torna alla vittoria, il Bari difende la vetta. La Juve U23 non decolla: Il Palermo torna alla vittoria,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bari

ROMA - Girone A e Girone C in campo oggi per le gare della sesta giornata. Nel Girone A è il Padova a mantenere il comando, a quota 18, mentre nel Girone C in testa c'è il, 14 ...Il video con gli highlights e i gol di Messina -0 - 2, match valido per la sesta giornata dellaC 2021/2022. Altra vittoria dei pugliesi, questa volta in trasferta in Sicilia. Galletti sempre più primi. Ancora una volta è Botta che ...ROMA - Girone A e Girone C in campo oggi per le gare della sesta giornata. Nel Girone A è il Padova a mantenere il comando, a quota 18, mentre nel Girone C in testa c'è il Bari, 14 punti. La Juve Unde ...Il Padova resta a punteggio pieno nel girone A di Serie C infilando la sesta vittoria in sei partite battendo il Fiorenzuola per 2-1. Nel girone C Bari e Monopoli si rilanciano, i primi battendo fuori ...