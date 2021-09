Scontro tra Sarri e La Lega! Arriva la risposta all'ex Napoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo le accuse di Maurizio Sarri verso la Lega Serie A, Arriva il comunicato di quest'ultima rivolta all'allenatore della Lazio. Di seguito le parole: "La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico. Lo stesso Sarri, inoltre, ha già vissuto diverse volte una situazione identica nella sua esperienza inglese quando, dopo le gare del giovedì di UEFA Europa League con il Chelsea, è sceso in campo spesso all’ora di pranzo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo le accuse di Maurizioverso la Lega Serie A,il comunicato di quest'ultima rivolta all'allenatore della Lazio. Di seguito le parole: "La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Mauriziosulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico. Lo stesso, inoltre, ha già vissuto diverse volte una situazione identica nella sua esperienza inglese quando, dopo le gare del giovedì di UEFA Europa League con il Chelsea, è sceso in campo spesso all’ora di pranzo ...

