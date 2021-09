Powersoft | ricavi in crescita a 16 | 1 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– società quotata su AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio – ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno. Isono stati di 16,1di, indell’8,6% rispetto ai 14,9del primo2020. L’EBITDA è stato di 2,1(+45,4%), con un EBITDA margin inal 13,4%. L’utile netto di periodo si è assestato a 0,9, rispetto a 0,8didel primo2020. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugnorisulta positiva (cassa) ...

Advertising

info_CDR : #Audio | Il Consiglio di Amministrazione di @powersoft_audio ha approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30… -

Ultime Notizie dalla rete : Powersoft ricavi

Teleborsa

Il CdA di- società quotata su AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento ... Isono stati di 16,1 milioni di euro, in crescita dell'8,6% rispetto ai 14,9 ...- società quotata all'AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento ... L'azienda ha terminato la prima metà dell'anno conper 16,13 milioni di euro, in aumento ...Il CdA di Powersoft - società quotata su AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di ...Powersoft - società quotata all’AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio - ha comunicato i risultati finanziar ...