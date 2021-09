Pietro Maso querela Fedez: «La sua canzone mi diffama gravemente» (Di mercoledì 29 settembre 2021) La notizia campeggia su tutti i quotidiani: Pietro Maso ha querelato Fedez. Maso, condannato a 30 anni per aver massacrato brutalmente i genitori nel 1991 per soldi, ha ritenuto di essere stato diffamato gravemente dalla canzone di Fedez “No Game Freestyle”, dello scorso giugno. Nel brano Fedez cita Maso, tornato libero nel 2015. Il passaggio contestato è il seguente: «Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso». In realtà non è ben chiaro perché Maso si senta diffamato da un verso che non significa granché, ma nella denuncia scrive: «È ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) La notizia campeggia su tutti i quotidiani:hato, condannato a 30 anni per aver massacrato brutalmente i genitori nel 1991 per soldi, ha ritenuto di essere statotodalladi“No Game Freestyle”, dello scorso giugno. Nel branocita, tornato libero nel 2015. Il passaggio contestato è il seguente: «Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso». In realtà non è ben chiaro perchési sentato da un verso che non significa granché, ma nella denuncia scrive: «È ...

