Navalny e non solo. Così Putin non dà tregua ai dissidenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo procedimento penale contro il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny. Il comitato investigativo russo ha avviato un altro processo penale contro il critico del Cremlino in carcere e i suoi alleati, secondo l’agenzia Reuters. L’accusa è di costituire “un’organizzazione estremista” con i suoi soci, come in passato era stata dichiarata la fondazione anti-corruzione di Navalny. Ma per le autorità di Mosca non è bastato e sono pronti ad aggiungere altri reati all’accusa contro il dissidente. Un’altra notizia sulla repressione russa riguarda l’arresto in Armenia della nota attivista per i diritti umani, Valentina Chupik (nella foto). Dal 2006, la donna assiste legalmente i migranti che arrivano in Uzbekistan. Da Mosca sostengono che l’attivista sarà deportata a breve e processata per aver ricevuto finanziamenti dall’estero. “Mi trovo da venerdì ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo procedimento penale contro il leader dell’opposizione russa, Alexei. Il comitato investigativo russo ha avviato un altro processo penale contro il critico del Cremlino in carcere e i suoi alleati, secondo l’agenzia Reuters. L’accusa è di costituire “un’organizzazione estremista” con i suoi soci, come in passato era stata dichiarata la fondazione anti-corruzione di. Ma per le autorità di Mosca non è bastato e sono pronti ad aggiungere altri reati all’accusa contro il dissidente. Un’altra notizia sulla repressione russa riguarda l’arresto in Armenia della nota attivista per i diritti umani, Valentina Chupik (nella foto). Dal 2006, la donna assiste legalmente i migranti che arrivano in Uzbekistan. Da Mosca sostengono che l’attivista sarà deportata a breve e processata per aver ricevuto finanziamenti dall’estero. “Mi trovo da venerdì ...

Advertising

Mentegatto1 : @UnshamedM @Corriere Non mi sembra che lo abbiano messo in galera, non diverrà il nuovo Navalny tranquillo. Se pens… - Michewolf : @ugotruffelli Non sono molto sul pezzo però il sindaco uscente Medina aveva fatto più di qualche guaio. Da ultimo p… - TarallucciE : RT @Giupoz: @annehanamura Terroristi cubani e palestinesi? Ma è la stessa Amnesty che si stracciava le vesti per Navalny ma che non ha mai… - Giupoz : @annehanamura Terroristi cubani e palestinesi? Ma è la stessa Amnesty che si stracciava le vesti per Navalny ma ch… - GiorgioBaldari : @fashionart19 Non è Navalny che è fallito, ciò che è fallito e stato uno dei tentativi dell’Imperialismo USA,UK, EU… -