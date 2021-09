NaDEF: via libera in CdM. PIL corre, in calo debito pubblico (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde in Consiglio dei Ministri alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Intanto, Palazzo Chigi rende noto che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi alle ore 16.00 terrà una conferenza stampa insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Nel 2021 il PIL si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico. E’ quanto si legge nel documento che prevede quindi che gli interventi in programma per il prossimo anno spingeranno la crescita di mezzo punto percentuale: si parte infatti da +4,2% tendenziale. Nello scenario programmatico la crescita del PIL sarà poi del 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Il deficit torna sotto il 10%, riducendo il livello rispetto alle previsioni di primavera. L’indebitamento netto, si legge, nell’anno in corso si attesterà al 9,4% (dall’11,8 stimato nel Def). Nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde in Consiglio dei Ministri alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Intanto, Palazzo Chigi rende noto che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi alle ore 16.00 terrà una conferenza stampa insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Nel 2021 il PIL si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico. E’ quanto si legge nel documento che prevede quindi che gli interventi in programma per il prossimo anno spingeranno la crescita di mezzo punto percentuale: si parte infatti da +4,2% tendenziale. Nello scenario programmatico la crescita del PIL sarà poi del 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Il deficit torna sotto il 10%, riducendo il livello rispetto alle previsioni di primavera. L’indebitamento netto, si legge, nell’anno in corso si attesterà al 9,4% (dall’11,8 stimato nel Def). Nel ...

Advertising

barinewstv : Nadef, via libera del governo. Il Pil cresce, cala il debito. Ok alla proroga dei referendum - Valeria51915836 : RT @sole24ore: Nadef, in corso il Cdm: debito pubblico in calo, corre il Pil - infoitinterno : Nadef 2021, via libera del Cdm: ecco la bozza - lifestyleblogit : Nadef 2021, via libera del Cdm: ecco la bozza - - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Da Nadef, per la sanità quasi 2 miliardi in meno per il 2021 ma 2 in più l’anno prossimo. Incidenza sul Pil: dal 7,5 del 20… -