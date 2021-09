Milano, la candidata M5s Layla Pavone in piazza con Conte: “In città troppo cemento, lo dicono i numeri. Etica e sostenibilità le nostre bandiere” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Questa città non deve lasciare indietro nessuno. Parliamo di innovazione tecnologica, di digitale smart city, ma tutto sotto un’Etica e una sostenibilità che sono la nostra bandiera”. È questo il messaggio che Layla Pavone, candidata a sindaco di Milano per il Movimento 5 Stelle, lancia in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. “Non mi ha convinto l’approccio di Sala sul tema dell’ambiente – spiega Pavone – non lo dico io, ma lo dicono i numeri. Milano ha soltanto 17,8 metri quadri di verde per abitante, contro i 35 della media nazionale”. Accompagnata dal leader deio 5 stelle Giuseppe Conte, nella giornata di ieri la candidata dei 5 Stelle ha incontrato non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Questanon deve lasciare indietro nessuno. Parliamo di innovazione tecnologica, di digitale smart city, ma tutto sotto un’e unache sono la nostra bandiera”. È questo il messaggio chea sindaco diper il Movimento 5 Stelle, lancia in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. “Non mi ha convinto l’approccio di Sala sul tema dell’ambiente – spiega– non lo dico io, ma loha soltanto 17,8 metri quadri di verde per abitante, contro i 35 della media nazionale”. Accompagnata dal leader deio 5 stelle Giuseppe, nella giornata di ieri ladei 5 Stelle ha incontrato non ...

Advertising

CarloCalenda : In diretta da Milano con @BeppeSala e la nostra bravissima candidata @PastorellaGiu nella lista @LavoriamoPerMI.… - ManlioDS : Oggi Giuseppe Conte sarà a Milano per sostenere la candidata del MoVimento 5 Stelle Layla Pavone. Non mancate! - fattoquotidiano : Milano, la candidata M5s Layla Pavone in piazza con Conte: “In città troppo cemento, lo dicono i numeri. Etica e so… - Kurdefeso : RT @fattoquotidiano: Milano, la candidata M5s Layla Pavone in piazza con Conte: “In città troppo cemento, lo dicono i numeri. Etica e soste… - mikedells : RT @fattoquotidiano: Milano, la candidata M5s Layla Pavone in piazza con Conte: “In città troppo cemento, lo dicono i numeri. Etica e soste… -