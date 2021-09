Milan, Scaroni: "Non parlo di arbitri ma sono fiducioso per il futuro" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 settembre 2021 " Fa ancora male in casa Milan i l beffardo ko subito ieri sera in rimonta contro l'Atletico Madrid nel primo match casalingo di Champions League . Un ko che ha generato ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)o, 29 settembre 2021 " Fa ancora male in casai l beffardo ko subito ieri sera in rimonta contro l'Atletico Madrid nel primo match casalingo di Champions League . Un ko che ha generato ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ??? #Milan, #Scaroni va oltre gli errori arbitrali: 'Resto fiducioso per il girone' ?? @AntoVitiello - Gazzetta_it : Milan, il presidente Scaroni: 'Nuovo stadio più adatto ai disabili. Via ai lavori entro il 2022' - StrizziV : RT @MilanNewsit: ??? Scaroni: 'Non parlo mai di arbitri, ieri ho visto una bella squadra. Il Milan deve stare sempre in Champions League' ht… - garbadaru : RT @MilanNewsit: ??? Scaroni: 'Non parlo mai di arbitri, ieri ho visto una bella squadra. Il Milan deve stare sempre in Champions League' ht… - infoitsport : Scaroni: «Champions? È qui che il Milan deve sempre stare» -