L’Antitrust chiede di togliere lacci e lacciuoli per agevolare uso fondi Ue e afferma | “L’eccesso di norme favorisce la corruzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il Codice dei contratti pubblici, che pure è stato modificato numerosissime volte, non solo non è stato in grado di contribuire a ridurre gli illeciti, ma rischia, altresì, con le sue farraginosità e complicazioni, di ostacolare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi assegnati al nostro Paese. Per questo l’Autorità ha richiamato con forza la necessità di semplificare la normativa vigente in un settore che rappresenta l’11% del Pil nazionale”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli, illustrando al Parlamento la Relazione annuale sull’attività svolta. La bocciatura del codice degli appalti arriva in vista delle emanazione della legge sulla concorrenza, rimandata a dopo le elezioni, e che, secondo Rustichelli. costituisce un’ “occasione irripetibile” per mettere mano al codice. La legge dovrà infatti regolare il sistema di realizzazione e ...