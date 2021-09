In Italia boschi aumentati di 587mila ettari in dieci anni: assorbite 290 milioni di tonnellate di Co2 in più (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una delle poche buone notizie che arrivano dall'ambiente in Italia, deriva dai boschi: in un periodo in cui la crisi climatica sta presentando il suo conto, è importante considerare l'ambiente come un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una delle poche buone notizie che arrivano dall'ambiente in, deriva dai: in un periodo in cui la crisi climatica sta presentando il suo conto, è importante considerare l'ambiente come un ...

