In Afghanistan organizzate forze speciali talebane per dare la caccia all' Isis - K

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan organizzate

Globalist.it

Karimi ha affermato che lo Stato Islamico non ha alcuna roccaforte fisica in, ma ha sostenuto che l'obiettivo dei Talebani è quello di ridurre a zero anche la loro presenza "invisibile". ......di Monza e Brianza sempre "gettonatissime" le visite alla Reggia di Monza e le attività... Sempre a Villa Tittoni è aperta la mostra "In. Fotografie di Mario Dondero". Domenica 3 ...Il portavoce di Kabul affermato che lo Stato Islamico non ha alcuna roccaforte fisica nel paese ma ha sostenuto che l'obiettivo dei Talebani è quello di ridurre a zero anche la loro presenza "invisibi ...Il Comitato operativo per la sicurezza interna (Cosi), organo di vertice che riunisce alti vertici tutte le e forze di polizia europee, si è riunito il 23 settembre a Bruxelles. Nel pomeriggio l’incon ...