Il consigliere comunale arrestato in Sardegna: viaggiava con un chilo di cocaina (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un consigliere comunale 40enne di Anela, nel sassarese, Virgilio Vannini, è stato arrestato perché trovato in possesso di 1 kg di cocaina purissima e di 45.480 euro in contanti. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana a sud della Sardegna, dopo che con la sua autovettura aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. Sassari arrestato un consigliere comunale di Anela. Virginio Vannini, 40anni, fermato dalla polizia, è stato trovato in possesso di 1 kg di cocaina e 45mila euro in contanti nel cruscotto pic.twitter.com/mtuk5ncvL5 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 29, 2021 Vannini, eletto nel 2017 con la lista Unidos Pro Anela, è stato fermato quasi per ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un40enne di Anela, nel sassarese, Virgilio Vannini, è statoperché trovato in possesso di 1 kg dipurissima e di 45.480 euro in contanti. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana a sud della, dopo che con la sua autovettura aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. Sassariundi Anela. Virginio Vannini, 40anni, fermato dalla polizia, è stato trovato in possesso di 1 kg die 45mila euro in contanti nel cruscotto pic.twitter.com/mtuk5ncvL5 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 29, 2021 Vannini, eletto nel 2017 con la lista Unidos Pro Anela, è stato fermato quasi per ...

