Halo Infinite su PC, 343 Industries promette di offrire ai giocatori un'esperienza di prima classe (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno sviluppatore di Halo Infinite ha riposto alle preoccupazioni sollevate da uno streamer, per quanto riguarda la versione PC del gioco, soprattutto sui controlli di tastiera e mouse. Lo streamer Alex "Goldenboy" Mendez ha criticato i controlli PC in un video. "C'è davvero un qualcosa di strano in corso con il gameplay di base. Ci sono stati momenti in cui sparavo a qualcuno e vedevo che anche se la mia mira era giusta sul giocatore, il proiettile scompariva o andava totalmente in un'altra direzione". Goldenboy ha continuato affermando che, secondo la sua esperienza, i giocatori che usano i controller hanno un vantaggio rispetto a chi utilizza tastiera e mouse.

