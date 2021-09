Energia | una ventata di aria buona agevola la decarbonizzazione

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il vento l’Italia ha soddisfatto nel 2020 il 6,1% del suo bisogno energetico. Le circa 7000 turbine che ruotano per il 90,5% nelle regioni del Sud hanno prodotto 18,6 TWh di elettricità, grazie ad una potenza installata pari a 10,9 GW, circa la metà rispetto alla potenza degli impianti fotovoltaici presenti in Italia. Secondo l’attuale Piano nazionale italianoe clima (Pniec, stilato nel 2019) nel 2030 la produzione di eolico dovrebbe aumentare a 41,5 TWh all’anno. Tuttavia, per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.