Ecco il robot di Amazon per le nostre case: si chiama Astro, ha due grandi occhi e delle ruote per muoversi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dotato di ruote per muoversi, Astro si appoggia all’intelligenza artificiale. Presentati anche i nuovi Echo Show 15, Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell. Amazon robot AstroAmazon ha tolto i veli su un mare di nuovi prodotti, ma tra tutti spicca un robot che si muove per casa grazie a delle ruote e aiuta le persone in diverse attività. Il nome è Astro ed è la vera star della presentazione del gigante dell’e-commerce per il 2021. L’evento ha messo in mostro anche il nuovo Echo Show 15, l’Eero Pro 6 e il Blink Video Doorbell. Tutto ruota attorno alla domotica, che dovrà sempre più sollevare l’utente da diversi compiti da fare in casa, così da aumentare il tempo libero per altre attività. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dotato dipersi appoggia all’intelligenza artificiale. Presentati anche i nuovi Echo Show 15, Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell.ha tolto i veli su un mare di nuovi prodotti, ma tra tutti spicca unche si muove per casa grazie ae aiuta le persone in diverse attività. Il nome èed è la vera star della presentazione del gigante dell’e-commerce per il 2021. L’evento ha messo in mostro anche il nuovo Echo Show 15, l’Eero Pro 6 e il Blink Video Doorbell. Tutto ruota attorno alla domotica, che dovrà sempre più sollevare l’utente da diversi compiti da fare in casa, così da aumentare il tempo libero per altre attività. ...

