Draghi | G20 su Afghanistan il 12 ottobre Un dovere evitare catastrofe umanitaria

(Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è finalmente una data per il G20 straordinario sull’voluto dall’Italia. Ad annunciarla in conferenza stampa è stato il presidente del Consiglio Mario: “Il G20 straordinario sull’si farà, sarà il 12”. Il vertice si terrà in formato allargato: tra i partecipanti ci saranno anche le Nazioni Unite, alcuni paesi come il Qatar, la Banca Mondiale e il Fmi. “C’è stata una riunione dei ministri degli Esteri del G20 che ha già iniziato a preparare la riunione dei capi di Stato: si tratta di vedere se c’è una comunità di obiettivi dei Paesi che sono i più ricchi del mondo”, ha dichiarato. “Prima di tutto c’è un’esigenza, c’è unache sta per dilagare perché ...

Il prossimo 12 ottobre 'ci sarà il verticestraordinario sull'Afghanistan', ha detto. Per la prossima settimana inoltre è in programma "la prima cabina di regia sul Pnrr", ma anche un ...Vale la pena di ripercorrerle, soprattutto ora che il presidente del Consiglio Marioha annunciato una data - il 12 ottobre - per il tanto attesostraordinario sull'Afghanistan. Per la ..."Dovere dei Paesi ricchi fare qualcosa, senza condizionalità per cui ti do un pacco di grano se abiuri alle tue fedi" ...Nel corso dell'intervento sulla Nadef il premier ha annunciato l'arrivo di un provvedimento sulla sicurezza sul lavoro e l'appuntamento con la prima cabina di regia sul Pnrr - Il 12 ottobre G20 sull'A ...