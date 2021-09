Da Emilio – Roma (Di giovedì 30 settembre 2021) Da Cesare Via Alessandria, 189 – 00198 Roma Tel. 06/8558977 Sito Internet: Tipologia: tradizionale / Romana Prezzi: primi 9/12€, secondi 9/18€, dolci 5€ Giorno di chiusura: Sabato e Domenica OFFERTA Il Sor Emilio che ancora gira fra i tavoli riporta a un concetto di ristorazione quasi scomparso, fatto di piatti molto semplici della tradizione Romana e italiana in generale, con la presenza immancabile della zuppa del giorno e della frutta di stagione, grande assente in tante insegne capitoline. Certo, la cura della materia prima non è maniacale così come alcune preparazioni sono a nostro avviso perfettibili, ma ciononostante si torna sempre volentieri in questo locale posto in un angolo di Piazza Alessandria. In occasione di più visite abbiamo assaggiato diversi piatti: in carta manca la voce antipasti, ma si può ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Da Cesare Via Alessandria, 189 – 00198Tel. 06/8558977 Sito Internet: Tipologia: tradizionale /na Prezzi: primi 9/12€, secondi 9/18€, dolci 5€ Giorno di chiusura: Sabato e Domenica OFFERTA Il Sorche ancora gira fra i tavoli riporta a un concetto di ristorazione quasi scomparso, fatto di piatti molto semplici della tradizionena e italiana in generale, con la presenza immancabile della zuppa del giorno e della frutta di stagione, grande assente in tante insegne capitoline. Certo, la cura della materia prima non è maniacale così come alcune preparazioni sono a nostro avviso perfettibili, ma ciononostante si torna sempre volentieri in questo locale posto in un angolo di Piazza Alessandria. In occasione di più visite abbiamo assaggiato diversi piatti: in carta manca la voce antipasti, ma si può ...

