Cervo bianco si perde in città. Ucciso dalla polizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Liverpool, 29 settembre 2021 " Un esemplare di Cervo bianco - che deve la colorazione del suo manto a una minore produzione di melanina - è stato abbattuto dalla polizia a Bootle, vicino a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Liverpool, 29 settembre 2021 " Un esemplare di- che deve la colorazione del suo manto a una minore produzione di melanina - è stato abbattutoa Bootle, vicino a ...

