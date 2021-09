Calciomercato Roma: Villar sul mercato. Piace a due club (Di mercoledì 29 settembre 2021) Calciomercato Roma: Gonzalo Villar al centro del mercato. Sul centrocampista spagnolo ci sono Napoli ed Everton Gonzalo Villar potrebbe lasciare la Roma durante la sessione invernale di Calciomercato. Sul centrocampista spagnolo ci sono da tempo Napoli ed Everton, che potrebbero tentare l’assalto in caso di via libera alla cessione da parte di José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021): Gonzaloal centro del. Sul centrocampista spagnolo ci sono Napoli ed Everton Gonzalopotrebbe lasciare ladurante la sessione invernale di. Sul centrocampista spagnolo ci sono da tempo Napoli ed Everton, che potrebbero tentare l’assalto in caso di via libera alla cessione da parte di José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Roma, visite mediche superate ma #Nzonzi non firma con #Alrayyan - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Cakir, l'arbitro che 'strizza l'occhio' ai potenti: dopo #Juve e #ASRoma, fa piangere pure il #Milan #MilanAtletico #Champio… - infoitsport : Calciomercato Roma, c’è anche Ndombele tra i profili osservati da Mourinho - infoitsport : Calciomercato Roma, Mourinho vuole Ndombele del Tottenham per rinforzare il centrocampo - sportli26181512 : Roma, il Sassuolo ci riprova per Villar: Dopo il no in estate dello spagnolo il Sassuolo di Dionisi ci riprova per.… -