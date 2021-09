Autostrada A1: chiusure notturne del casello di Firenze sud fino a venerdì (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, per tre notti, da oggi, 29 settembre, fino a venerdì 1 ottobre 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, in orario notturno, sarà chiusa la stazione disud, per tre notti, da oggi, 29 settembre,1 ottobre 2021 L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Autostrada A1: chiusure notturne del casello di Firenze sud fino a venerdì - nuova_venezia : IL PROBLEMA / Un'altra giornata di tregenda in autostrada in Veneto, attorno al nodo di Venezia: sempre più frequen… - songase975 : RT @varesenews: Occhio alle chiusure degli svincoli in programma sull’autostrada A8 - varesenews : Occhio alle chiusure degli svincoli in programma sull’autostrada A8 - NotizieTN : Lavori programmati sull'A1 Autostrada del Sole: scopri le prossime chiusure a partire da questa sera… -