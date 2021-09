Auto di medici va in panne, trapianto riuscito grazie alla Polstrada (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – Provvidenziale intervento della Polstrada della Sottosezione di Grottaminarda intervenuta sull’A16 Napoli-Canosa per soccorrere all’altezza del casello di Vallata un’Auto-medica diretta a Napoli per consegnare un fegato da trapiantare. L’Auto, con cinque medici a bordo, è rimasta in panne. Gli agenti, coordinati dal comandante Armando Mirra, hanno preso a bordo dell’Auto di servizio due medici con la valigetta contenente l’organo, espiantato a Bari, e a tutta velocità si sono diretti a Napoli dove l’organo era atteso all’ospedale “Cardarelli”. grazie alla tempestività con cui hanno agito, l’organo è arrivato integro ed è stato trapiantato con successo su un paziente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – Provvidenziale intervento delladella Sottosezione di Grottaminarda intervenuta sull’A16 Napoli-Canosa per soccorrere all’altezza del casello di Vta un’-medica diretta a Napoli per consegnare un fegato da trapiantare. L’, con cinquea bordo, è rimasta in. Gli agenti, coordinati dal comandante Armando Mirra, hanno preso a bordo dell’di servizio duecon la valigetta contenente l’organo, espiantato a Bari, e a tutta velocità si sono diretti a Napoli dove l’organo era atteso all’ospedale “Cardarelli”.tempestività con cui hanno agito, l’organo è arrivato integro ed è stato trapiantato con successo su un paziente ...

