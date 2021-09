Voglio essere un mago dove vederlo in tv, streaming, replica (Di martedì 28 settembre 2021) Voglio essere UN mago dove VEDERE. Arriva su Rai 2 il reality show sugli aspiranti maghi da settembre 2021. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI COSA C’È IN TV Voglio essere un mago dove vedere le puntate in tv e replica Il reality show Voglio essere un mago va in onda il martedì in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 28 settembre 2021)UNVEDERE. Arriva su Rai 2 il reality show sugli aspiranti maghi da settembre 2021. Ecco di seguitovedere le puntate in tv,. SCOPRI COSA C’È IN TVunvedere le puntate in tv eIl reality showunva in onda il martedì in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Voglio essere ANTICIPAZIONI - Voglio essere un mago, tutto sulla seconda puntata Oggi, in prima serata su Rai2, debutta la seconda puntata di Voglio essere un mago! : il nuovo reality - talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un'idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni. VOGLIO ESSERE UN MAGO, LE ANTICIPAZIONI Una prova ...

